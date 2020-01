“KLOPP, SEI RIDICOLO” – CON LA SCUSA CHE IN INGHILTERRA SI GIOCA TROPPO, IL TECNICO DEL LIVERPOOL ANNUNCIA CHE NELLA RIPETIZIONE DELLA GARA DI COPPA SCHIERERA’ GLI UNDER 23 E NON SIEDERA’ IN PANCHINA: “QUELLI SONO I GIORNI DI PAUSA". MA NON MANCANO LE POLEMICHE E LE ACCUSE…

Ci risiamo, in Premier League si ripresenta il problema dei calendari ingolfati. Il Liverpool si infuria, la Football Association non fa una piega, ma sembra di essere tornati indietro di un mese e mezzo, quando prima di Natale i Reds erano stati costretti a giocare due volte in 24 ore, in due manifestazioni diverse e addirittura in due continenti diversi.

Ma andiamo con ordine. Il 17 dicembre la squadra di Jurgen Klopp era stata impegnata nella Carabao Cup (la Coppa di Lega), mentre il giorno dopo, il 18 dicembre, nella semifinale del Mondiale per club in Qatar. Da qui la scelta della società inglese: nella Coppa di Lega aveva giocato la seconda formazione dei Reds, mentre in Asia era scesa in campo quella titolare.

Ora il problema si ripone a causa del pareggio (2-2) contro lo Shrewsbury Town — società che milita in Football League One, la terza divisione del calcio d’Oltremanica — nel quarto turno della FA Cup. Per regolamento, la gara si dovrà ripetere e stavolta si disputerà ad Anfield Road martedì 4 febbraio (salvo cambi per esigenze televisive, ma comunque in quella settimana). Ma ecco il problema: quelli sono i giorni della pausa invernale del Liverpool, che giocherà l’ultimo match il primo febbraio contro il Southampton e riprenderà il 15 contro il Norwich.

Klopp ha già fatto sapere che lui e la squadra titolare non saranno disponibili per il replay della FA Cup proprio perché sarà disputata nei giorni di riposo. La replica della Federazione inglese non si è fatta attendere, ricordando che i club erano tutti consapevoli di questo rischio: «Prima dell’inizio della stagione, tutte le società hanno accettato che i replay del quarto turno della FA Cup, ove richiesto, avrebbero dovuto aver luogo durante la prima settimana della pausa».

Ma Klopp non ci sta e ha già spiegato che ad Anfield Road giocherà l’Under 23 e in panchina non siederà lui, bensì il tecnico Neil Critchley: si tratta dello stesso gruppo che a dicembre aveva giocato — e perso 5-0 contro l’Aston Villa — in Coppa di Lega. Inoltre, Klopp ha anche ricordato un precedente a suo favore: «Nell’aprile 2019 abbiamo ricevuto una lettera dalla Premier, nella quale ci chiedeva di rispettare la pausa invernale e di non organizzare amichevoli internazionali e questa decisione noi l’avevamo rispettata. In sostanza, c’era stato chiesto di onorare la pausa invernale. Ora, quindi, faremo così».

L’atteggiamento dell’allenatore dei Reds è stato criticato da molti: Andy Holt, proprietario dell’Accrington Stanley, club di League One, ha addirittura chiesto alla FA di «censurare e multare pesantemente» Klopp e poi si è rivolto direttamente all’allenatore con parole dure: «Jurgen, ti stai mettendo in ridicolo. Stai rovinando la tua reputazione. Pensa bene a quello che farai d’ora in poi. Stai uccidendo la FA Cup e ci sono anche voci che vogliono uccidere la Coppa di Lega. Ci stai uccidendo».

In sua difesa è intervenuto l’ex giocatore del Liverpool — e oggi opinionista televisivo — Jamie Carragher: «I giocatori del Liverpool sono nel giusto. Non è possibile ripetere il match nella pausa», ha scritto su Twitter. Poi, però, ha invitato Klopp a sedersi in panchina: «I suoi giovani giocatori saranno felici di averlo con loro. Altrimenti una sua foto a Ibiza con una birra in mano sarà su tutte le prime pagine dei giornali». Chi la spunterà?

