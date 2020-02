“LA LAZIO CRESCE, CONTE RICUCE UNA SQUADRA SBAGLIATA, LA JUVE NON E’ BRILLANTE” – SCONCERTI: "LA SQUADRA DI INZAGHI HA LA MIGLIORE DIFFERENZA RETI DEL CAMPIONATO, L' INTER CAMBIA CONTINUAMENTE, ERIKSEN NON C'È STATO, HA GIOCATO COME UN DEBUTTANTE QUALUNQUE. SI POTEVA PRETENDERE DI PIÙ? SÌ - LA JUVE È FIGLIA DEI SUOI INFORTUNI. MANCA LEGGEREZZA DI GIOCO. IERI SI È SECCATO MOLTO ANCHE HIGUAIN" -VIDEO

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

Conte ricuce nel secondo tempo un' Inter sbagliata e vince a Udine stringendosi al petto il suo passato tante volte discusso.

Eriksen non c' è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali. Molto più vistoso Barella, più opportunista Vecino e più fantasista Sensi. Eriksen dovrebbe essere la somma di tutti gli altri. Forse lo sarà, forse no, non siamo davanti a un fuoriclasse assoluto, ma a un gran bel giocatore sì.

L' Inter in realtà è cambiata non quando è uscito Eriksen ma quando è tornato Brozovic. Barella ha ripreso il suo posto, tutto è tornato semplice e consequenziale come sono le squadre di Conte. Moses non è uno che passi inosservato. È stato più vivo di Eriksen ma anche più vittima. Il suo avversario, Sema, lo ha saltato molte volte.

È stata un' Inter che in difficoltà aveva comunque già vinto la partita dopo un' ora. Credo possa andar bene. Resta questa idea di novità dovunque che spezzano il gioco, ma erano dovute all' assenza di tanti titolari classici, primi fra tutti Lautaro e Brozovic. La Juve non è stata brillante, è in un momento complesso, mi sembra fatichi a gestire le sostituzioni in attacco, ieri si è seccato molto anche Higuain.

Manca leggerezza di gioco. Hanno deciso due rigori, il primo netto, il secondo eccessivo. Il presidente della Fiorentina Commisso se l' è presa molto, Nedved ha risposto che è stanco di sentire sempre discussa la Juventus. Sbaglia.

Nessuno ha discusso la Juve, qualcuno ha discusso il secondo rigore. È un loro diritto, tutto qui. La Lazio segna di nuovo 5 gol, l' Atalanta raggiunge la Roma al quarto posto ma va troppo a sbalzi. Il calcio è bellezza regolare, quasi mai eccesso. La Lazio cresce.

Ha la migliore differenza reti del campionato, più 32, contro i 29 dell' Atalanta e i 26 dell' Inter. La Juve anche qui è in difficoltà: 21 gol presi, terza difesa del torneo, due gol soli meno del Verona, che peraltro gioca benissimo. La Lazio non cambia mai, l' Inter continuamente, la Juve è figlia dei suoi infortuni. La realtà è spesso l' arte di conservare. Credo che il Genoa si salverà, è un' altra squadra.

Molto male il Torino. Le sue sconfitte hanno punteggi troppo larghi. Vuol dire che il problema è tra le persone, non solo gioco.

