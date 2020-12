“LEO MESSI DOVREBBE ANDARE AL NAPOLI COME MARADONA, SAREBBE COME UN FILM” - L’EX GIOCATORE DI MILAN E BARCELLONA, KEVIN PRINCE BOATENG, LANCIA IL SASSOLONE CHE FA SOGNARE I NAPOLETANI: “DOVREBBE FARLO SENZA PENSARE AI SOLDI. LA SUA DOVREBBE ESSERE UNA SCELTA SOLO DI CUORE. A GIUGNO SCADRÀ IL SUO CONTRATTO CON IL BARCELLONA. SAREBBE BELLO SE CHIAMASSE IL NAPOLI PER DIRE 'VENGO DA VOI'. IL CLUB HA RITIRATO LA MAGLIA NUMERO 10 MA NEL SUO CASO FAREBBERO UN’ECCEZIONE…”

Carlo Tarallo per Dagospia

“A giugno scadrà il contratto di Messi con il Barcellona. Sarebbe bello se chiamasse il Napoli per dire 'vengo da voi'. Il club ha ritirato la maglia numero 10 ma nel suo caso farebbero sicuramente un’eccezione". Il suggerimento di Kevin Prince Boateng a Lionel Messi, attraverso una intervista a Espn, scatena la suggestione delle suggestioni. Messi, in scadenza di contratto, a fine anno andrà via da Barcellona: verso quale destinazione? I quasi 50 milioni di ingaggio annui fanno pensare a un approdo in Premier, a meno che... a meno che quella di Boateng, che con Messi ha giocato per sei mesi a Barcellona, non sia una idea fondata su qualche sensazione, su qualche ricordo, su qualche chiacchierata. Ora in forza al Monza, Boateng rincara la dose. Spiega, argomenta.

Traccia il solco: “Potrebbe giocare un paio di anni nel Napoli”, sottolinea Boateng, “ma dovrebbe farlo senza pensare ai soldi. La sua dovrebbe essere una scelta solo di cuore. Sarebbe come un film, una decisione storica. Sarebbe un messaggio, sarebbe storia ovunque. Vorrei solo essere nei panni di Messi, chiamerei il presidente del Napoli e glielo direi. Poi però dovrebbe andare ad allenarsi in elicottero perché lo mangerebbero vivo per tanto affetto”. Messi al Maradona, con la maglia del Napoli.

L’eredità di Diego, il gusto della leggenda, la consacrazione come migliore dei migliori di quest’epoca pallonara. Consacrazione che, nonostante i tanti trionfi individuali e col Barcellona, Leo non ha ancora avuto, sia a causa delle delusioni a raffica con la nazionale che del duello infinto con Cristiano Ronaldo. Certo, dovrebbe rinunciare a una bella quota del suo ingaggio, la Pulce, ma avrebbe in cambio la possibilità di diventare leggenda: sfidare la Juve di Cr7 con la maglia del Napoli, vincere dove nessuno, dai tempi di Diego, ha mai più vinto.

