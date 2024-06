21 giu 2024 09:57

“DI LORENZO? UNO DI QUEI GONFIABILI USATI IN ALLENAMENTO” – IL PAGELLONE IMPIETOSO DEGLI AZZURRI BY “REPUBBLICA”: “CALAFIORI 5,5: L'AUTOGOL NON È UNA COLPA SUA, MA È LA BRECCIA DI PORTA PIA; DIMARCO 5.5: SEMBRA AVER LASCIATO A MILANO LE SCARPE BUONE: DA QUESTE, NON ESCE UNA PALLA PULITA. CAMBIASO 4.5: WILLIAMS È COME LE PISTOLE NEI FILM: UNA VOLTA CHE L'HAI VISTO, DEVI SOLO ASPETTARE CHE SPARI. LUI NON FA NULLA PER EVITARLO. SCAMACCA 5: AL CENTRAVANTI CHE NON SEGNA SERVE SEMPRE UN BUON AVVOCATO...”