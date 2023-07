“LOTIRCHIO, CACCIA I SOLDI” – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO, CLAUDIO LOTITO, DURAMENTE CONTESTATO A AURONZO, SEDE DEL RITIRO BIANCOCELESTE. SARRI, RIMASTO IN SILENZIO, È STATO OSANNATO, IL PATRON LAZIALE DILEGGIATO E IL SUO MONOLOGO INTERROTTO DA URLA E FISCHI. “BISOGNA CHE VOI ABBIATE PAZIENZA PERCHÉ NON SI VA AL SUPERMERCATO E SI DICE PAGO UNO E COMPRO TRE. NOI STIAMO LAVORANDO E LO VEDRETE A BREVISSIMO…” – VIDEO

Da ilnapolista.it

claudio lotito contestato a auronzo

Lotito duramente contestato ad Auronzo, durante la presentazione della Lazio ai tifosi. Il Corriere dello Sport racconta i fischi, le urla contro il presidente della Lazio, la distanza da Sarri, che invece è rimasto in silenzio ed è stato acclamato dal pubblico presente.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Sarri e Lotito, poli opposti di tutto ciò che i laziali amano e fischiano. Il Comandante inneggiato, il presidente dileggiato. Nella notte della presentazione della Lazio senza acuisti presentabili, Sarri è stato portato in trionfo, ma è rimasto chiuso in un silenzio che fa rumore. Non ha parlato per il primo anno, può essere un segno della sua agitazione”.

claudio lotito contestato a auronzo

Lotito è stato contestato.

“Lotito, in questi giorni di ritiro in versione da piazza e palcoscenico, è stato accolto da strepiti e fischi più che da applausi, anche dal coro ‘caccia i soldi, caccia i soldi’, sentito e raccontato troppe volte. «Adesso parlo io», ha reagito più urtato che mai. E si è esibito nel discorso da monologhista: «Nella vita contano i fatti e non le parole. I tempi sono una cosa e i fatti un’altra. Rinforzeremo questa squadra e lo faremo benissimo, i giocatori che arriveranno contribuiranno a una crescita personale e anche dello spogliatoio.

Servono giocatori che hanno la stessa mentalità che c’è in questo gruppo forte, determinato e coeso. Giocatori funzionali alla crescita del valore sportivo e della squadra. Voi dovete avere pazienza perché non si va al supermercato e si dice pago uno e compro tre. Noi stiamo lavorando e lo vedrete a brevissimo, per inserire alcuni giocatori che accresceranno il tasso tecnico di questa squadra. Sarà poi il campo a valutare le scelte fatte. Lo scorso anno qualcuno non puntava un euro sulla nostra squadra, i fatti hanno dimostrato che si sono sbagliati»”.

claudio lotito contestato a auronzo

Un monologo, quello di Lotito, scrive il Corriere dello Sport, interrotto dai cori per Sarri.

“Il monologo di Lotito è stato interrotto dal grido ‘Maurizio Sarri, Maurizio Sarri’”.