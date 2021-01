27 gen 2021 20:15

“LOTIRCHIO” SI DA' LO STIPENDIO: ECCO QUANTO "PRENDE" DALLA LAZIO – UNA MOSSA FATTA SOTTO CONSIGLIO DEL “VIPERETTA” FERRERO CHE IN QUESTI GIORNI HA ANCHE PROVVEDUTO AD UN CORPOSO AUMENTO DELLA SUA RETRIBUZIONE, PASSANDO DA 1,2 A QUASI 1,5 MILIONI DI EURO ALL’ANNO – PRONTO IL RINNOVO PER INZAGHI: INTANTO LA LAZIO FINISCE FUORI DALLA COPPA ITALIA, ELIMINATA DALL’ATALANTA IN 10...