2 gen 2022 11:18

“LUKAKU CREA PROBLEMI DI CUI NON ABBIAMO BISOGNO” – IL MANAGER DEL CHELSEA, THOMAS TUCHEL, COMMENTA ACIDO LE PAROLE DI “BIG ROM”, CHE HA DETTO DI VOLER TORNARE ALL’INTER: “LE SUE DICHIARAZIONI AL MOMENTO NON SONO UTILI ALLA SQUADRA. IN REALTÀ SONO ANCHE SORPRESO, NON MI SEMBRA DI VEDERLO IN DIFFICOLTÀ DURANTE LA SETTIMANA O INFELICE. DISCUTEREMO DELLA COSA MA LO FAREMO TRA DI NOI E NON SICURAMENTE DAVANTI ALLE TELECAMERE…”