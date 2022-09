23 set 2022 17:40

“MA CHI GLIELO HA FATTO FARE A MANCINI DI RESTARE ALLA GUIDA DELLA NAZIONALE…” – ZAZZARONI IN DIFESA DEL CT: “TRA FORFAIT E CALCIATORI CHE HANNO LASCIATO LA MAGLIA AZZURRA NON SI PUO' PROGRAMMARE NULLA. IL MANCIO È ARRIVATO A RICHIAMARE GABBIADINI. SENTIR DIRE A UN OVER 35 COME BONUCCI CHE “SI RIGENERA” IN NAZIONALE È PARADOSSALE". MA I GIOVANI? "NON CI SONO" – LA NATIONS LEAGUE? "INUTILE E DANNOSA"– LE BORDATE A FIFA E UEFA – VIDEO