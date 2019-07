“MA LA JUVE STA DIVENTANDO UNA CASA DI RIPOSO?” – TIFOSI DIVISI SUL RITORNO DEL 'PRINCIPINO' MARCHISIO: “LO MERITA”, “NO, E’ VECCHIO” – “FACCIAMO TORNARE ANCHE CUCCUREDDU E FORSE ANASTASI” – “L’ANNO SCORSO BONUCCI, QUEST’ANNO BUFFON E MARCHISIO. A 'STO PUNTO RIPORTATECI DEL PIERO COME VICE RONALDO E POI NE MANCA SOLO UNO #POGBACK”

Da corriere.it

Dopo il ritorno di Leonardo Bonucci dal Milan la scorsa estate e quello ormai prossimo di Gianluigi Buffon, anche Claudio Marchisio potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, infatti, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici starebbe pensando di inserire il «Principino» in uno dei tre posti ancora liberi nelle liste di Serie A e Champions League riservati ai prodotti del vivaio. Proprio lunedì Marchisio ha risolto consensualmente il contratto che lo legava allo Zenit San Pietroburgo, club in cui era arrivato meno di un anno fa da svincolato dopo l’addio ai bianconeri, un addio commosso.

Alla notizia di un possibile ritorno sotto la Mole di Marchisio, sono arrivate le prime reazioni sui social dei tifosi bianconeri, spaccati a metà tra chi riabbraccerebbe volentieri il «Principino» e chi invece non lo ritiene un giocatore che possa migliorare la rosa della Juve di quest’anno. «Marchisio lo riprendo subitissimo, non deve giocare, mi basta vederlo con la divisa ufficiale» scrivono i più sentimentali. «Marchisio merita di finire la carriera alla Juve molto più di Buffon» è la frecciatina di un tifoso diretta al portiere campione del mondo.

«Comunque mi stupisco che la gente non capisca i benefici di un eventuale acquisto di Marchisio, porterebbe leadership, carisma e trasmetterebbe ai nuovi acquisti lo spirito Juve. Chiaro che dal punto di vista tecnico, non servirebbe a molto però un pensierino lo farei» commenta più concretamente un altro utente. Dall’altra parte le critiche all’eventuale operazione: «Marchisio è stato un grandissimo giocatore ed è un vero juventino. Però non scherziamo, non è più ai livelli di alcuni anni fa e nella Juventus attuale non ci farebbe niente. Adoro Claudio, però non si può pensare che la Juve migliorerebbe col suo ritorno. Idem per Buffon».

Ancora: «Pensavo che il ritorno di Buffon fosse incomprensibile, ma quello di Marchisio ridefinirebbe il concetto stesso di assurdità». Si tratterebbe di un altro ritorno dopo appena dodici mesi: «Dopo Buffon, anche Marchisio sulla via del rientro a Torino. Non capisco queste operazioni nostalgia che durano un anno e prevedono in ritorno alla base dopo addii e giri di campo in lacrime». C’è anche chi ironizza sulla nuova politica intrapresa dalla Juve di riportare a casa gli ex juventini: «Alla Juve va di moda fare un anno di Erasmus, dopo Bonucci e Buffon tocca a Marchisio». «L’anno scorso Bonucci, quest’anno Buffon e Marchisio. L’ultima band reunion per l’ultimo concerto.» Infine: «A sto punto riportateci Del Piero come vice Ronaldo» e «#Marchisio ritorna #Buffon ritorna, ne manca solo uno #POGBACK».

