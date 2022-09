“MA È POSSIBILE CHE LUI, CHE È SULLA SEDIA A ROTELLE, NON DICA NIENTE?” – LA FIDANZATA DI MANUEL BORTUZZO, ANGELICA BENEVIERI, PRENDE IN GIRO I DISABILI CON UN VIDEO SU TIKTOK: ENTRA IN UN BAGNO, SI ACCORGE CHE È RISERVATO ALLE PERSONE CON HANDICAP E, USCENDO, DECIDE DI FARE UNA ORRENDA IMITAZIONE – SU INTERNET L’HANNO GIUSTAMENTE BASTONATA: “UNO DEI VIDEO PIÙ IMBARAZZANTI E VERGOGNOSI MAI VISTI”; “25 ANNI CON UNA MAMMA DISABILE E NO, QUESTO VIDEO NON FA RIDERE”

Riccardo Caponetti per www.repubblica.it

il video di angelica benevieri sui disabili 4

"Un gesto agghiacciante". È questo il commento unanime che accompagna il video, diventato virale sui social, della ragazza di Manuel Bortuzzo, l'ex nuotatore finito sulla sedia a rotelle dopo essere stato ferito, che imita una persona disabile. Angelica Benevieri, questo il suo nome, su Tik Tok ha pubblicato un filmato di lei che entra in un bagno.

Si accorge in un secondo momento di essere entrata in quello riservato ai diversamente abili e, uscendo, per giustificare la sua presenza lì, decide di imitare una persona con disabilità motoria, zoppicando vistosamente e mimando degli spasmi. "Queste persone non vanno prese in giro neanche per scherzo, vergognati", scrive un utente.

E poi ancora, una pioggia di critiche: "25 anni con una mamma disabile e questo video no, non fa ridere", aggiunge Susy. "Ma è possibile che lui, che è sulla sedia a rotelle, non dica proprio nulla?", si chiedono tutti. Le critiche continuano: "Uno dei video più imbarazzanti, vergognosi e fuori luogo mai visti".

il video di angelica benevieri sui disabili 1 il video di angelica benevieri sui disabili 3 il video di angelica benevieri sui disabili 2 il video di angelica benevieri sui disabili 5