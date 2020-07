“MA QUALE RIVALITÀ CON LA FRANCIA! NON C'È CONFRONTO POSSIBILE. NOI ABBIAMO VINTO 4 MONDIALI E DISPUTATO 6 FINALI” – 14 ANNI DOPO IL TRIONFO DI BERLINO CANNAVARO CI RICORDA CHE LA VERA RIVALITA’ PER LA NAZIONALE ITALIANA RESTA QUELLA CON BRASILE E GERMANIA – “CONTRO LA FRANCIA A EURO 2000 MERITAVAMO DI VINCERE E ABBIAMO PERSO. NEL 2006 ERA MENO EVIDENTE" - "L’ERRORE DI TREZEGUET? QUEL RIGORE RIASSUME IL CALCIO. A VOLTE VINCI, A VOLTE PERDI” – VIDEO

italia francia foto mezzelani gmt129

(…) Il primo tackle, Cannavaro lo sgancia con un po' di ironia: “Ma quale rivalità con la Francia! Non c'è confronto possibile. Noi abbiamo vinto quattro mondiali e disputato sei finali. La rivalità al limite esiste magari con Germania e Brasile”. Secondo tackle: “Dite che il vostro bilancio negli ultimi 25 anni è migliore, ma voi guardate sempre le cose a vostro vantaggio, quando vi fa comodo”. Terzo tackle, o meglio, una spintarella al limite del regolamento: “La Francia però fa un lavoro eccellente sulla formazione dei giovani ed è una fonte di ispirazione per molti Paesi”.

italia campione del mondo foto mezzelani gmt042

Resta il fatto, che quella finale del 2000, per Cannavaro rimane “il ricordo più amaro e doloroso”. L'analisi è lucida: “Quella sera abbiamo dominato la partita contro una squadra molto forte, creando loro molti problemi, e abbiamo giocato meglio. Potevamo segnare meritatamente il secondo gol, ma gli errori di Del Piero e Montella ci hanno impedito di chiudere la partita.

italia campione del mondo foto mezzelani gmt052

Non siamo stati troppo sicuri di noi stessi, avremmo però dovuto gestire meglio la palla negli ultimi minuti, essere un po' più lucidi, più intelligenti. (…) E poi c'è il gol di Wiltord, molto fortunato su un rinvio deviato da Iuliano e Trezeguet che io sfiorai appena, che arriva sui piedi di Wiltord. Il suo tiro passa tra le gambe di Nesta e sotto il braccio di Toldo: a volte il pallone deve entrare e non c'è nulla da fare”.

italia campione del mondo foto mezzelani gmt034

Sei anni dopo però arrivò la rivincita, al Mondiale tedesco: “Prima della finale di Berlino ovviamente abbiamo ripensato all'Europeo, anche per non commettere gli stessi errori. L'esperienza ci è servita e infatti abbiamo resistito fino ai rigori. Ma era una partita molto diversa. Nel 2000 meritavamo di vincere e abbiamo perso. Nel 2006 era meno evidente”.

italia campione del mondo foto mezzelani gmt060

Ma fu l'Italia a trionfare, con il rigore sbagliato proprio da Trezeguet: “Non credo nel destino. Quel rigore riassume il calcio. A volte vinci, a volte perdi. Abbiamo giocato sei finali mondiali, ne siamo abituati, e sappiamo bene che le finali si possono vincere o perdere”. Ultimo tackle: “Nel 2006 volevamo vincere a tutti i costi, e le finali di solito le perdiamo contro il Brasile. La Francia è una buona squadra, ma non è mica il Brasile”.

