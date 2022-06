CHE FIGURACCIA! L’ITALIA PRENDE 5 PAPPINE DALLA GERMANIA. VA BENE CHE ERA UNA PARTITA DI NATIONS, L’ULTIMA PRIMA DELLE VACANZE, MA IL 5-2 CONTRO I TEDESCHI E’ UN’UMILIAZIONE. NON C’E’ GNONTO (A SEGNO PER LA PRIMA VOLTA IN AZZURRO) CHE TENGA, IL CALCIO ITALIANO E’ IN CRISI NERA. NON C’E’ UN BOMBER, NON C’E’ UN FANTASISTA E BASTONI OGGI VALE MEZZO NASO DI CHIELLINI. E SE ANCHE DONNARUMMA “PAPERUMMA” SBAGLIA, IL DISASTRO E’ TOTALE – MANCINI HA INTENZIONE DI CONTINUARE CON ESPERIMENTI E CARNEADI SENZA ARTE NE’ PARTE OPPURE VUOLE COSTRUIRE UNA SQUADRA VERA? – LA LEZIONE DI GIORGIO CHINAGLIA