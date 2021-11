“IL MALE È UNA COSA PER LE PERSONE INFELICI, FRUSTRATE, MEDIOCRI E INVIDIOSE” - WANDA NARA RISPONDE A CHINA SUAREZ CHE SULLA NOTTE CON ICARDI AVEVA DETTO: “NON L’ABBIAMO FATTO PERCHE’ A LUI NON SI E’ DRIZZATO” - CONTINUA LA RIVALITÀ TRA LE DUE DONNE. WANDA PUBBLICA UNO SCATTO HOT IN REGGISENO DA DUBAI, LUI RISPONDE E POI I DUE COMPAIONO INSIEME MENTRE FANNO IN PICCIONCINI IN VACANZA. MA CE STATE A PERCULA’? VIDEO

Il futuro di Wanda Nara e Mauro Icardi appare sempre più incerto. Dopo la confessione dell'attaccante del Psg, Eugenia Suarez ha annunciato un imminente viaggio in Europa. Wanda non deve averla presa bene, tanto che ha affidato il suo pensiero e le sue parole a una piccata storia social. "Le persone felici non perdono tempo a fare del male agli altri. Il male è una cosa per le persone infelici, frustrate, mediocri e invidiose", ha pubblicato la procuratrice argentina su Instagram, ricondividendo il post dell'amica Patty la Numerologa. Frecciata alla China?

Wanda Nara pubblica un messaggio criptico su Instagram, suscitando la curiosità dei suoi oltre 9 milioni di follower. “Soy lo que soy por como soy…”, ovvero: “Sono ciò che sono per come sono”. Che significa? A chi è indirizzato il messaggio? Inevitabile pensare alla telenovela con Mauro Icardi. Al messaggio, postato da Dubai, Wanda ha affiancato uno scatto hot in reggiseno.

La riposta di Icardi

Non si è fatta attendere la risposta di Mauro, che ha così commentato: “Hermosa”, accompagnato da un cuore viola. Si vocifera di una rappacificazione tra i due dopo che è riapparsa la fede nuziale, che la modella argentina si era sfilata nei giorni scorsi a seguito della scappatella dell'attaccante con l'attrice e cantante sudamericana China Suarez.

Si lasciano, si riprendono, litigano e fanno pace... tra Mauro Icardi e Wanda Nara è una continua montagna russa di emozioni. Le ultimi indiscrezioni riguardo ai presunti tradimenti del calciatore sembrano non aver fatto breccia nella serenità ritrovata, visto che la coppia è volata insieme a Dubai. Ma si tratta davvero di una romantica fuga d'amore o al contrario è un estremo tentativo di giocarsi il tutto per tutto?

Wanda ritrova la voglia di sedurre e ammaliare, posando per i follower con il décolleté strabordante in primo piano. Mauro invece preferisce i filmati di coppia, abbracciato a sua moglie mentre la bacia teneramente il collo. "Da Dubai con amore", scrive a commento del video per sottolineare come la crisi sia rientrata. A vederli così sembrano tornati quelli di una volta, ma non è tutto oro quello che luccica...

A ridosso della partenza per gli Emirati Arabi, la Nara e Icardi sarebbero stati avvistati a cena insieme in un noto ristorante milanese e l'atmosfera sembrava tutt'altro che serena. Sono stati sentiti discutere animatamente, con lei che diceva: "Lo farai di nuovo" e lui che assicurava: "Ti giuro di no". Poi la partenza insieme per la meta esotica, alla ricerca di un po' di serenità. La troveranno?

