“IL MALE TORNA IN TANTI MODI DIVERSI, SEMPRE AL MITTENTE” – LA COMPAGNA DI LORENZO VENUTI, AUGUSTA IEZZI, SI INCAZZA COME UNA IENA CONTRO I TIFOSI VIOLA CHE SUI SUOI PROFILI SOCIAL HANNO BERSAGLIATO DI INSULTI IL FIDANZATO PER L’ERRORE CHE HA CONDANNATO LA SQUADRA DI ITALIANO - “VI CHIEDO LA GENTILEZZA DI SMETTERLA DI MANDARMI MESSAGGI MINATORI...” – IL PRECEDENTE DELLA SEMIFINALE DI ANDATA DELLA SCORSA COPPA ITALIA

Un errore a suo modo clamoroso che ha condannato la Fiorentina al 95', dopo l'insperato pari arrivato cinque minuti prima a firma Jovic. I tifosi viola non hanno perdonato Lorenzo Venuti dopo il rocambolesco finale della sfida contro l'Inter al Franchi terminata 3-4. E come spesso accade, alcuni si sono sfogati sui social, in alcuni casi esagerando. Lo ha denunciato via social Augusta Iezzi, compagna del difensore gigliato, finito - e non per la prima volta - al centro della gogna social con insulti e minacce recapitati anche alla fidanzata.

Non è la prima volta che lady Venuti denuncia gli attacchi che le vengono recapitati su Instagram da tifosi delusi e leoni da tastiera: già era successo al termine dell'altrettanto rocambolesca semifinale di andata della scorsa Coppa Italia, quando il 27 originario di Montevarchi era addirittura scoppiato in lacrime in campo, scatenando la solidarietà del mondo del calcio. "Vi chiedo la gentilezza di smetterla di mandarmi messaggi minatori su questo profilo, non li apro nemmeno - ha scritto Augusta Iezzi in una storia social - Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione". "Il male torna in tanti modi diversi, sempre al mittente", ha aggiunto in un eloquente messaggio successivo.

