LUCI A SAN SIRO NON NE ACCENDERANNO PIU’? SUL NUOVO STADIO IL SINDACO SALA SFIDA MILAN E INTER E PROPONE IL RESTAURO DEL MEAZZA – LA SCELTA A OTTOBRE, MA LE DUE SOCIETÀ INSISTONO: IL VECCHIO SAN SIRO VA ABBATTUTO (LE IMMAGINI DEL TERZO PROGETTO PUBBLICATE DA DAGOSPIA) – IN ATTESA DELLE PAROLE DI BERLUSCONI, SALVINI RUGGISCE: “ABBATTERE LO STADIO DI SAN SIRO PER ME È UN DELITTO, UN OLTRAGGIO ALLA STORIA SPORTIVA ITALIANA E MONDIALE”