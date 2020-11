8 nov 2020 09:49

“MARADONA È INGESTIBILE, HA SOSTITUITO LA DROGA CON L’ALCOL. E’ SEDATO PER TRATTARE L’ASTINENZA” – DIEGO DOPO L’OPERAZIONE VORREBBE ESSERE DIMESSO MA IL NEUROLOGO DICE NO: “RIMARRÀ RICOVERATO. STAVOLTA NON GLI DAREMO ASCOLTO” – LO STORICO MEDICO CAHE: “DEVE SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO, COSÌ È INGESTIBILE, SI DETERIORA SEMPRE DI PIÙ. È NELLE STESSE CONDIZIONI DI QUANDO LO PORTAI A CUBA…”