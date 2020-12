“MARADONA È MORTO NEL SONNO” - L’AUTOPSIA RIVELA ANCHE LA CAUSA DEL DECESSO: ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO PER FIBRILLAZIONE ATRIALE E INFARTO. LA CUOCA E GOVERNANTE NON VEDENDO DIEGO ALZARSI DISSE: “NON SI SVEGLIA IL LEONE QUANDO DORME” – IL DOTTOR LUQUE NON ANDRA’ IN CARCERE: “NON HO ABBANDONATO DIEGO E NON ERO IL SUO UNICO MEDICO.” TRA UNA DECINA DI GIORNI SI AVRANNO I PRIMI RESPONSI DEI TEST TOSSICOLOGICI...

Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

Diego Maradona ha cambiato il testamento nel 2016, cancellando l’ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Gianinna dall’asse ereditario: dovranno “accontentarsi” della legittima. lI documento è passato sugli schermi delle televisioni per tutta la giornata, ed è solo l’introduzione a una guerra di successione che potrebbe durare anni e che riguarda un patrimonio che varierebbe dai 50 a 130 milioni di dollari.

Si combatte in tribunale, e per il momento il dottor Luque non andrà in carcere. I giudici hanno accolto la richiesta preventiva dei suoi avvocati proprio nel giorno in cui è emersa un’altra verità: Maradona non ha avuto il tempo di chiamare aiuto ed è quasi certamente morto nel sonno.

È la seconda risposta dell’autopsia. La prima ha riguardato la cause del decesso: arresto cardiocircolatorio per fibrillazione atriale e infarto. L’infermiera Gisela Madrid ha testimoniato di aver sentito muoversi Maradona in camera verso le 6.30 del 25 novembre, dunque è presumibile che il campione sia poi tornato a letto e lì sia morto. Nessuno è entrato nella sua camera fino alle 11. «Non si sveglia il leone quando dorme», disse la cuoca e governante, Monona. Purtroppo, però, il leone non stava dormendo.

«Non ho abbandonato Diego e non ero il suo unico medico!», si è difeso il dottor Leopoldo Luque, neurochirurgo e capo dello staff sanitario che ha malamente gestito il decorso post-operatorio e l’assistenza domiciliare. Luque è indagato per omicidio colposo e abbandono di persona insieme alla psichiatra Agustina Cosachov. In una chat tra lei e l’infermiera, le due donne valutavano di dare a Maradona un placebo, una caramella, per rasserenarlo e farlo dormire.

Tra una decina di giorni si avranno i primi responsi dei test tossicologici. La Commissione medica della Procura dovrà rispondere a un altro quesito: perché il cuore di Diego appariva quasi normale all’ecografia prima dell’operazione al cervello, ma all’autopsia è risultato ipertrofico, del peso di 503 grammi (il doppio di un cuore normale) e affetto da miocardite dilatativa? E perché nessun farmaco è stato somministrato a una persona che aveva il muscolo cardiaco funzionante solo al 38 per cento? A Diego hanno spezzato il cuore, e non solo quelli che non l’hanno curato.

