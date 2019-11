“IL MARE È INQUIETANTE, OSCURO. SEMBRA UNA LAVATRICE. TI SENTI SENZA FIATO” - CAVALCA UN’ONDA, POI L’INFARTO: LEO NEVES, STELLA DEL SURF, MUORE IN GARA A 40 ANNI SULLA SPIAGGIA DI ITAUNA A RIO DE JANIERO – IL SURFISTA È CROLLATO DOPO AVER CONCLUSO LA SUA PROVA: VANI I TENTATIVI DI SOCCORSO, È MORTO PRIMA DELL’ARRIVO IN OSPEDALE…

Il surfista brasiliano Leo Neves è morto per un infarto durante il Triple Crown a Saquarema. L’incidente è avvenuto sulla spiaggia di Itauna a Rio de Janeiro. Secondo l’agenzia brasiliana Waves, Neves aveva appena finito di cavalcare un’onda quando è crollato e a niente sono serviti i tentativi di rianimazione. I servizi di emergenza sono accorsi in acqua per aiutarlo, ma Neves, 40 anni, è stato dichiarato morto prima di arrivare nel vicino ospedale di Bacaxa.

Poco prima delle semifinali, Neves aveva caricato un video su Instagram in cui parlava delle condizioni del mare mosso. Aveva scritto: “Il mare è inquietante. Riesci a immaginare un mare oscuro? Quello ... sembra persino una lavatrice. Ti senti senza fiato.” Neves è stato due volte campione brasiliano dopo aver vinto il torneo SuperSurf nel 2002 e nel 2003.

Il surfista lascia la moglie Tatiana e quattro figli, due del suo attuale matrimonio e due di una precedente relazione

