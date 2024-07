“MBAPPÉ NON È IN FORMA, CORRE MENO DI CRISTIANO RONALDO” – “L’EQUIPE” IN VISTA DI FRANCIA-PORTOGALLO AFFONDA IL COLPO CONTRO L’ATTACCANTE DEL REAL MADRID - "KYLIAN HA PERCORSO 8,15 KM A PARTITA (FONTE UEFA), UN RITMO BEN LONTANO DA QUELLO DI ATTACCANTI COME KAI HAVERTZ (10,91 KM/PARTITA), ALVARO MORATA (10,52), HARRY KANE (10,55) O ADDIRITTURA CRISTIANO RONALDO (9,14). IL PROBLEMA NON È LA FRATTURA DEL NASO. LO STAFF TECNICO DELLA FRANCIA NON HA ANCORA TROVATO LA FORMULA PER..."

KYLIAN MBAPPE

Da ilnapolista.it

A Euro2024, la Francia sfiderà il Portogallo ai quarti di finale. Fino ad ora le prestazioni della squadra di Deschamps sono deludenti. Ci si aspettava di più dai finalisti di Qatar 2022. Ci si aspettava di più da Mbappé che s’è visto poco e ha segnato solo 1 gol, su rigore.

L’Equipe scrive:

“L’inizio di Kylian Mbappé a Euro 2024 lascerà pochi ricordi indimenticabili, al di là della sua maschera che nasconde una parte del suo volto così come le sue prime partite nascondevano il suo gioco. Per il momento, la Francia avanza grazie alla forza difensiva. Ma forse già venerdì ad Amburgo contro il Portogallo avranno bisogno di uno dei migliori giocatori al mondo per fare la differenza che ci si aspetta da un attaccante del suo calibro“.

kylian mbappe

Mbappé “è l’unico giocatore della squadra francese ad aver segnato un gol, per di più dal dischetto, ma non mostra alcuna impazienza per il suo score personale. Chi gli è vicino lo descrive come allineato con l’ossessione e gli obiettivi di Didier Deschamps: superare un turno, e poi il successivo, fino alla fine”.

Mbappé non sembra in forma, “dopo un finale di stagione molto altalenante con il Psg, durante il quale si è alternato tra campo e panchina, sapeva che avrebbe avuto bisogno di una preparazione specifica per ritrovare il ritmo e le gambe. (…) Poi c’è stato anche lo scontro con Kevin Danso, con conseguente frattura del naso, che lo ha tenuto fuori da Francia-Paesi Bassi”.

benjamin pavard kylian mbappe

Anche i dati certificano che non è in forma smagliante: “In media, nelle tre partite, Mbappé ha percorso 8,15 km a partita (fonte Uefa), un ritmo ben lontano da quello di attaccanti come Kai Havertz (10,91 km/partita), Alvaro Morata (10,52), Harry Kane (10,55) o addirittura Cristiano Ronaldo (9,14). Ed è difficile capire come l’attaccante francese possa compensare questo dato con il numero di corse ad alta intensità che fa”.

MBAPPE CON LA MASCHERA

“Dopo quattro partite, lo staff tecnico della Francia non ha ancora trovato la formula ideale per far dialogare gli attaccanti. Mbappé non riesce a sfruttare il suo punto di forza: la sua innata capacità di avanzare e la sua abilità quasi unica di sfruttare gli spazi. È perché sente di non avere più i mezzi per farlo? O perché ritiene di essere più utile nel cuore del gioco? O semplicemente perché non vede i suoi compagni in grado di fornirgli questo tipo di palla?“

didier deschamps kylian mbappe rabiot mbappe mbappe' con la maschera mbappe' con il naso rotto