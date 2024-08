“A ME PIACE STARE DA SOLO, AVEVO BISOGNO DI STARE DISTANTE DAI MIEI COMPAGNI” – THOMAS CECCON, CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 DORSO, TORNA A PARLARE DEL VIDEO CHE LO MOSTRA MENTRE FA UN PISOLINO SUL PRATO DEL VILLAGGIO OLIMPICO: “NON ERA RABBIA, MA DESIDERAVO ISOLARMI. ERO INCAZZATO PER LA MANCATA QUALIFICAZIONE DELLA STAFFETTA ED ERO STANCO PERCHÉ NON SONO MAI RIUSCITO A DORMIRE BENE AL VILLAGGIO” – “DOPO CHE VINCI VAI SU E GIÙ CON LE EMOZIONI. ANCHE IL CORPO LO SENTE…” - VIDEO

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">non credo di sentirmi benissimo, quello è Ceccon? ?? <a href="https://t.co/5Mt7VoBn1e">pic.twitter.com/5Mt7VoBn1e</a></p>— r o x ? (@lovesetmefree) <a href="https://twitter.com/lovesetmefree/status/1819879916592066688?ref_src=twsrc%5Etfw">August 3, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">STA SALENDO, STA SALENDO THOMAS, È ORO PER CECCON ????<a href="https://twitter.com/hashtag/HomeOfTheOlympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HomeOfTheOlympics</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Paris2024?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Paris2024</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ItaliaTeam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ItaliaTeam</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Swimming?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Swimming</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ceccon?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ceccon</a> <a href="https://t.co/ualFWZAtkz">pic.twitter.com/ualFWZAtkz</a></p>— Eurosport IT (@Eurosport_IT) <a href="https://twitter.com/Eurosport_IT/status/1818008152068981026?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Estratto dell'articolo di Arianna Ravelli per il “Corriere della Sera”

thomas ceccon oro alle olimpiadi di parigi 2024 1

Come si sente un oro olimpico? Euforico, al settimo cielo, orgoglioso? Stanco.

Thomas Ceccon, campione nei 100 dorso, lo aveva già fatto capire al mondo con la foto del suo pisolino sul prato del Villaggio olimpico, diventata una sorta di denuncia involontaria ai disagi organizzativi di Parigi 2024.

Thomas, ci racconta? Il pisolino più famoso del mondo il suo.

«Mi pare un filo esagerato, sembra che abbia fatto chissà cosa. Comunque è andata così: dopo la staffetta 4x100 misti avevo finito le gare, sono andato a farmi un giro. A me piace stare da solo, avevo bisogno di stare distante dai miei compagni, non per rabbia, ma desideravo isolarmi».

thomas ceccon dorme per strada fuori dal villaggio olimpico a parigi 2024 4

Era arrabbiato perché la staffetta non si era qualificata per la finale?

«Incazzato, inutile nasconderlo. Infatti non l’ho nascosto e sono andato per i fatti miei. Ma siccome ero stanco perché non sono mai riuscito a dormire bene al Villaggio, a metà pomeriggio, mi sono steso lì».

Il sonno è stato davvero un problema?

«Non ha aiutato, se avessi dormito il giusto alcune gare sarebbero cambiate. Il cibo, ok, si sa che ci si deve adattare, ma il sonno è fondamentale. Io a casa dormo sempre al pomeriggio, qui non ci sono mai riuscito per via del caldo e questo mi ha penalizzato molto. Anche i letti non erano comodissimi. Non tutti gli avversari erano nelle stesse condizioni perché moltissimi hanno scelto l’hotel: Popovici, i francesi, i coreani».

MICHAEL PHELPS THOMAS CECCON

Ci sarebbe voluto andare anche lei?

«Non l’ho chiesto, ma lo avrei fatto volentieri. Forse gli atleti delle altre nazioni sono molti meno di noi ed è difficile portarci tutti. Non funziona che io dico “vado” e me lo fanno fare. Vi immaginate? “Ceccon va in hotel”. Non è così semplice».

Michael Phelps […] ha appena detto che lui è sempre stato al Villaggio, che è il bello dell’Olimpiade e si portava due ventilatori in camera contro il caldo.

«Può essere, anche se non penso che Phelps non avesse l’aria condizionata, non credo che una persona di quel calibro abbia mai avuto problemi».

Cos’è successo dopo la vittoria dei 100 dorso? Aveva detto che avrebbe fatto finta di non aver vinto niente. Però è arrivato comunque scarico alle gare successive.

nicolo martinenghi giorgia meloni thomas ceccon

«Penso sia normalissimo, l’ha detto anche Paltrinieri: dopo che vinci vai su e giù con le emozioni. Anche il corpo lo sente: ti dà una scarica di adrenalina e appena spegni l’interruttore cali molto».

[…] Torna a casa con dei rimpianti?

«Zero rimpianti, ero venuto qui con l’obiettivo di vincere, ci sono riuscito e tutto il resto per me non esiste: forse qualcosa poteva andare meglio, ma era tutto un di più».

E si torna alla staffetta.

«Sì, forse la medaglia sarebbe stata difficile, ma potevamo essere lì a lottare, ed è quello il bello. Io ho detto ai miei compagni quella mattina, “ragazzi sono sveglio dalle sei, faccio fatica”. Ma eravamo tutti svogliati, in genere facciamo molto gruppo e questa volta è mancato arrivare lì e dire “divertiamoci”. Perché?

thomas ceccon

Sempre per lo stesso motivo, è difficile mantenere la concentrazione. Ma questa staffetta aveva già sbagliato nel 2019 e al Mondiale 2023: non impariamo mai dalle volte precedenti, succede troppo spesso».

Marchand prima di vincere il quarto oro non ha neanche salutato i genitori. Voi non vi siete sottratti a qualche impegno istituzionale. Dobbiamo imparare a restare nella bolla?

«Certo, si può migliorare. Io ho avuto solo il pranzo con il presidente del Consiglio, dopo i 200 dorso, avevo un paio di giorni di riposo, e non mi ha stancato. Ma in generale più uno sta concentrato meglio è».

Per anni questo oro è stata la sua ossessione. Ora che l’ha raggiunto le capita quello che è successo a Paltrinieri nel 2016, cioè di non essere felice? Lei se lo sta godendo?

«Difficile anche questo. Quello che fa andare avanti noi atleti è il desiderio di raggiungere qualcosa, dopo che l’hai fatto dici: beh, e ora? Devi subito trovare qualcos’altro». […]

