''DRAGHI? WHY NOT!'' - PORTATE I SALI AI SOVRANISTI DELLA LEGA: IERI SERA DA MARIO GIORDANO SALVINI HA APERTO A SUPERMARIO AL QUIRINALE - QUESTO ''IMBORGHESIMENTO'' SERVE AL TRUCE PER TOGLIERE L'ALIBI A RENZI & CO.: IL GOVERNO ATTUALE ESISTE SOPRATTUTTO PER IMPEDIRE AI LEGHISTI DI SCEGLIERSI UN PRESIDENTE SOVRANISTA. SE INVECE ACCETTASSE L'EX GOVERNATORE DELLA BCE, I MERCATI SI TRANQUILLIZZANO E SI PUÒ VOTARE ANCHE NEL 2020 (O COSI' SPERA LUI)