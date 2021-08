8 ago 2021 12:05

“MESSI ANDRA’ AL PSG”. IL PRESIDENTE DEL BARCELLONA LAPORTA ANNUNCIA IL FUTURO DI LEO (CHE PARLERA’ OGGI ALLE 12) - IN 20 ANNI AL BARÇA LA PULCE HA GUADAGNATO 800 MILIONI. ORA SE NE VA MA SOLO PER SOLDI. A PARIGI LO ATTENDE UN BIENNALE DA 70 MILIONI DI EURO NETTI. "I MESSI SONO DISTRUTTI", SCRIVE LA STAMPA CATALANA. LA VERITÀ È CHE SOLO LEO POTEVA "SALVARE" IL CLUB CHE L'HA FATTO RICCO (E A CUI PERALTRO HA REGALATO TRIONFI IN SERIE). IL PSG CONTINUA A SPENDERE. CHE FINE HA FATTO IL FAIR PLAY UEFA?