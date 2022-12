“MESSI ELARGISCE AMORE”, L’ARGENTINA SPAZZA VIA LA CROAZIA 3-0 E VOLA IN FINALE! IL POETA ADANI, DALLE PAMPAS ALLA POMPA:

"Aprite il cuore e ringraziate! Messi elargisce amore, ridisegna i confini del suo destino, dribbla pure i cammelli del deserto!" Lele Adani dopo l'assist irreale di Leo Messi per il 3-0 di Julian Alvarez

L'Argentina è la prima finalista del Mondiale. La Seleccion ha sconfitto con un netto 3-0 la Croazia nella semifinale giocata al Lusail Stadium. Grande protagonista Leo Messi che ha trasformato il rigore dell'1-0 e ha servito l'assist per il tris di Julian Alvarez, autore di una doppietta. Per il 7 volte Pallone d'Oro undicesimo gol nella fase finale di un Mondiale e primato assoluto nella graduatoria argentina di tutti i tempi. Non pervenuta la formazione di Dalic che di fatto non è mai entrata in partita.

BIZZOTTO SENZA VOCE

Argentina-Croazia è la prima semifinale dei Mondiali 2022. Una partita attesissima, anche in Italia perché ci sono tanti tifosi che vorrebbero vedere Leo Messi conquistare la coppa all'ultimo tentativo. Milioni di appassionati si sono collegati su Rai 1 e quando hanno ascoltato le prime parole di Stefano Bizzotto sono rimasti sorpresi. Perché l'apprezzato telecronista è sembrato avere un problema alla voce. Una difficoltà iniziale che poi man mano è andata a ridursi, anche se in alcuni momenti comunque sono stati evidenti i problemi del giornalista, che ha mostrato la sua esperienza e la sua determinazione. Si può dire che senz'altro non è stato semplice condurre per Bizzotto la telecronaca di una partita così importante.

Quando la linea passa ai telecronisti in sala stampa allo stadio prende la parola Bizzotto, che da anni è uno dei telecronisti di punta della Rai. Il giornalista inizia la telecronaca praticamente con un filo di voce, ne aveva davvero poca e con quella ha iniziato il suo racconto descrivendo l'entrata in campo delle due squadre. Un problema non da poco per chi deve fare la cronaca di una partita in diretta TV.

Le difficoltà del giornalista erano evidenti, e chi si diletta a commentare gli eventi sportivi sui social network ha ‘portato' in tendenza Bizzotto. C'è stato chi si è soffermato sulle sue difficoltà, chi si è chiesto come mai avesse queste difficoltà, ma soprattutto chi ha provato empatia, perché il problema pareva evidente.

Dopo gli inni e lo stacco pubblicitario, le immagini sono ritornate in diretta, Bizzotto elencando i nomi dei calciatori schierati da Dalic e Scaloni pian piano ha ripreso il controllo. La voce è tornata su livelli accettabili, ma la sua non è la classica telecronaca. I suoi ritmi sono bassi, le pause più lunghe del solito. E pur migliorando con il passare dei minuti era evidente che la sua voce non è quella dei giorni migliori.

Anche quando l'Argentina ha trovato il gol, sia con Messi che con Alvarez, ha tenuto un tono più soft, meno decibel per condurre in porto senza rischi la sua telecronaca. Davvero stoico il giornalista Rai che deve affrontare una prova davvero complicata. Ma Bizzotto nonostante una difficoltà non da poco sta riuscendo con bravura a gestire una telecronaca importante, anche se con un ritmo, un tono e un'enfasi minore di quello che avrebbe voluto per una semifinale dei Mondiali.

Stefano Bizzotto da quasi trent'anni è uno dei telecronisti più bravi del panorama italiano, ma in questo Mondiale ha avuto enorme popolarità. Perché ha formato, anzi sta formando, una coppia molto particolare con Daniele Adani. Una coppia ben assortita che è fatto sfracelli sui social network.

