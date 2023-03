16 mar 2023 13:20

“MI AUGURO CHE LA MELONI FACCIA COME MARGARET THATCHER” – DE LAURENTIIS DOPO LA GUERRIGLIA DI NAPOLI INVOCA IL PUGNO DI FERRO CONTRO GLI ULTRAS: “LA UEFA? SI RAPPRESENTA DA SÉ. BASTA PENSARE A COSA È SUCCESSO A PARIGI PER LA FINALE DI CHAMPIONS… ANCHE LA VON DER LEYEN SI DEVE PORRE IL PROBLEMA - ALLO STADIO DEVONO ANDARE LE FAMIGLIE, NON CHI VUOLE SPACCIARE O FUMARE MARIJUANA…”