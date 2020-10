20 ott 2020 15:12

“MI CHIEDO CHE SENSO ABBIA AVER PORTATO DYBALA A CROTONE SE NON ERA IN CONDIZIONI DI GIOCARE, NON ERA PIÙ LOGICO LASCIARLO A TORINO AD ALLENARSI?” – LA GIORNALISTA DELLA “GAZZETTA” FABIANA DELLA VALLE CRITICA PIRLO PER IL MANCATO IMPIEGO DI DYBALA. LA "JOYA" METTE IL LIKE E POI LO RIMUOVE... - I GIORNALONI HANNO INSALIVATO CIECAMENTE IL "MAESTRO" PIRLO E EVITANO DI PARLARE DELLA DELICATA QUESTIONE CONTRATTUALE DELL'ARGENTINO