25 mag 2023 10:58

“MI CHIEDONO SE AVRO’ DEI FIGLI: IN QUESTA EPOCA SI POSSONO ANCHE NON FARE” – AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, FEDERICA PELLEGRINI GIOCA IN CASA E, ACCOMPAGNATA DAL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGO’, SI CONFESSA SENZA FILTRI: “ALLENATRICE? NON A TEMPO PIENO” – “SU DI ME C’È SEMPRE UN’ATTENZIONE MORBOSA. NEL TESTO HO PARLATO DELLE MIE STORIE D’AMORE IMPORTANTI. SONO UNA PERSONA CHE QUANDO SI LEGA LO FA SERIAMENTE” – LIBRO+FOTO BY LUCIANO DI BACCO