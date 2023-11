“MI HANNO RUBATO IL MONDIALE” – JORGE MARTIN, DECIMO IN QATAR E SCIVOLATO A -21 DA BAGNAIA CON UNA SOLA GARA ANCORA IN CALENDARIO, GRIDA AL COMPLOTTONE: “È INACCETTABILE CHE UNA STAGIONE VENGA DECISA DA UNA GOMMA SBAGLIATA. AVETE VISTO COME SONO SCIVOLATO IN PARTENZA? PAREVA AVESSI DELLE GOMME USATE DA 30 GIRI...”. LA REPLICA DELLA MICHELIN: “LA GOMMA È ARRIVATA DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA”

Massimo Calandri per repubblica.it - Estratti

jorge martin pecco bagnaia

“Mi sento come se me lo avessero rubato, questo campionato. Ero sicuro che domenica avrei recuperato altri punti su Pecco, arrivando a Valencia davanti a lui in classifica. Invece. È inaccettabile che un mondiale venga deciso da una gomma sbagliata. Spero che Michelin ci dia una spiegazione: perché è successo proprio a me?”. Jorge Martin non si dà pace.

Dopo la vittoria di sabato nella sprint race, era convinto di essere imprendibile. “Quando mi ricapita un’occasione come questa?”. Ma dal via della gara di ieri ha capito che c’era qualcosa di sbagliato. E sembra quasi gridare al complotto. “Avete visto come sono scivolato in partenza? Pareva avessi delle gomme usate da 30 giri, o quella fosse una pista molto sporca. Ma nella stessa giornata, e in 3 categorie diverse, è accaduto solo a me. Strano”.

jorge martin

Piero Taramasso, responsabile di pista per l’azienda francese, ha spiegato che “Michelin sta analizzando i dati di Martin dopo la gara. Quello che possiamo dire è che la sua gomma posteriore è arrivata direttamente dalla fabbrica, non è stata usata o riscaldata in nessuna altra occasione prima della gara”

