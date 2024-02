“MI RIALZERO’ ANCHE STAVOLTA” - SOFIA GOGGIA, DOPO L’INFORTUNIO SUGLI SCI, E’ STATA OPERATA A MILANO PER UNA DOPPIA FRATTURA A TIBIA E MALLEOLO - LE È STATA APPLICATA UNA PLACCA CON SETTE VITI: LA CAMPIONESSA OSSERVERÀ ORA UN PERIODO DI RIPOSO DI CIRCA 40 GIORNI - LA CADUTA IN MATTINATA SULLE PISTE DI PONTE DI LEGNO…

La notizia peggiore per lo sci alpino azzurro arriva a metà mattinata da Ponte di Legno: Sofia Goggia, impegnata in un allenamento tecnico sulla pista Casola Nera in vista della prova di gigante a Soldeu (Andorra) nel prossimo fine settimana, è caduta inforcando con la gamba destra una porta in una curva verso destra.

L'infortunio è apparso subito serio, immediatamente si è parlato di sospetta frattura di tibia e malleolo, poi confermata dagli esami strumentali. "Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa - ha dichiarato la sfortunata campionessa bergamasca prima di entrare in sala operatoria - ma anche stavolta saprò rialzarmi".

La regina della velocità è stata trasportata a Milano in elicottero per le visite, sotto la supervisione del responsabile medico Fisi, Andrea Panzeri, arrivato da Como. Alle 12.45 è entrata in clinica per gli accertamenti radiologici, l'ambulanza è entrata da un ingresso secondario. Panzeri, all'arrivo in clinica, ha spiegato di aver "parlato al telefono con Sofia, mi ha detto di avere male a gamba e caviglia destre ma devo vedere gli esami. Si teme la frattura, è la paura di noi tutti, ma a volte le sensazioni dell'atleta sono diverse dal riscontro degli esami".

