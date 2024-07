“MI SONO SVEGLIATO ALLE DUE DI NOTTE E LA COSA ERA GIÀ DEFLAGRATA, È ASSURDO. DENUNCIO TUTTI” – LA STORIA DI MARCO VIOLI, IL GIORNALISTA ROMANO E ROMANISTA CHE PER QUALCHE ORA È STATO L'ATTENTATORE DI TRUMP NEI PANNI DI ”MARK VIOLETS” – LA "FAKE NEWS" DELL’ANNO È NATA IN QUELLA GIUNGLA DI CIALTRONERIA E BULLISMO CHE SONO I SOCIAL - VIOLI RACCONTA DI ESSERE VITTIMA DA ANNI DEL PROFILO "@MOUSSOLINHO" (IDEATORE DELLA BUFALA CHE HA MANDATO IN TILT I MEDIA AMERICANI E PURE LA PRAVDA) E DELLA COMMUNITY DEL TWITTER CALCIO – “MI HANNO PRESO DI MIRA NEL 2018 PERCHÉ ERO MOLTO CRITICO SULLA PRESIDENZA PALLOTTA (DELLA ROMA, NDR). SONO VENUTI ANCHE SOTTO CASA MIA. LA PROCURA NON HA ANCORA FATTO NIENTE”

«Mi sono svegliato alle due di notte e la cosa era già deflagrata: il telefono era bombardato di notifiche. È assurdo, assurdo. Lunedì sporgerò denuncia, non mi sono più riaddormentato per raccogliere materiale da mandare al mio avvocato». Marco Violi, giornalista italiano iscritto all'albo dei pubblicisti, risponde al Corriere dalla sua casa di Roma.

Ha da poco smentito su Instagram di essere l'uomo che ha sparato all'ex presidente degli Stati Uniti e candidato alla Casa Bianca Donald Trump: «Non avevo la minima idea di quello che fosse successo. Le notizie che circolano sul mio conto sono totalmente prive di fondamento».

Ma chi lo aveva additato, e perché? La storia racconta abbastanza bene come funziona un certo sottobosco di Internet e social media e ha scatenato curiosità e ricerche anche fuori dai nostri confini confermate da Google Trends, lo strumento di Google che monitora i quesiti sul motore di ricerca.

La chiave «Mark Violets» ha registrato un picco nella notte italiana fra sabato e domenica, quando hanno iniziato ad arrivare le prime notizie sull'attentato a Trump. Il nome del vero attentatore - Thomas Matthew Crooks - è stato confermato dall'Fbi solo domenica mattina.

Nella notte, mentre siti Internet dei giornali e televisioni mostravano le prime immagini del volto insanguinato dell'ex presidente Usa, una serie di profili molto seguiti su X ha pubblicato una foto di Violi, scrivendo che il dipartimento della polizia di Butler - il comune della Pennsylvania in cui Trump stava tenendo il suo comizio prima di essere colpito - aveva identificato lo sparatore come «Mark Violets, un membro dell'Antifa».

Nel post di Wall Street Silver, account da 1,3 milioni di follower, non più disponibile ma immortalato dalla testata online Open, il riferimento a un video pubblicato su Youtube in cui Violets avrebbe affermato «la giustizia sta arrivando».

Gli elementi per rimbalzare da un account all'altro ci sono tutti, a partire dalla spunta oro e dalla foto quadrata di Wall Street Silver, che su X caratterizzano gli account verificati dalla piattaforma e concedono autorevolezza a quanto condiviso. Ed è quello che accade, come ricostruito anche dall'esperto di reputazione online e fondatore di The Fool Matteo Flora, che ha individuato nel profilo @Moussolinho l'ideatore della fake news: la storia di Mark Violets l'attentatore e la teoria che sia collegato al movimento di estrema sinistra Antifa diventano strumenti di propaganda di siti, canali Telegram e Youtube e profili da decine di migliaia di follower in lingua inglese e spagnola, come si vede negli screenshot raccolti da Flora e Open. Nella lista di chi ha ripreso la (non) notizia in Italia non ci sono (per fortuna) siti di giornali importanti o tv e media mainstream. All'estero invece è stata citata dallo spagnolo El Pais e da alcune tv americane.

Violi racconta di essere vittima da anni di @Moussolinho e della community del Twitter Calcio, un gruppo di italiani e italiane molto attivo su X che parla solo di pallone e correlati. «Mi hanno preso di mira nel 2018 perché ero molto critico sulla presidenza Pallotta (della Roma, ndr). La cosa si è fatta molto pesante e sono venuti anche sotto casa mia. La Procura non ha ancora fatto niente».

