22 feb 2022 12:26

“LE MIE OPINIONI SU DJOKO NON CAMBIANO. PER ME O SI VACCINA O FAREBBE MEGLIO A STARSENE A CASA” – ADRIANO PANATTA MENA DURO SU DJOKOVIC CHE RIENTRA A DUBAI E LIQUIDA MUSETTI IN DUE SET - ERA DALLO SCORSO DICEMBRE, IN COPPA DAVIS, CHE IL SERBO NON GIOCAVA UN MATCH. AVEVA SALTATO GLI OPEN D'AUSTRALIA DI GENNAIO PERCHÉ ESPULSO A CAUSA DELLE SUE POSIZIONI NO-VAX, CUI ERANO SEGUITE POLEMICHE… VIDEO!