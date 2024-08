“IL MIO CICLO AL TERMINE? ABODI È STATO FUORI LUOGO” – GIOVANNI MALAGÒ, NELLA CONFERENZA STAMPA DI BILANCIO DELLE OLIMPIADI, REPLICA AL VELENO AL MINISTRO DELLO SPORT, CHE HA LIQUIDATO IL PRESIDENTE DEL CONI IN VISTA DEL 2025 (“È ALLA FINE DI UN PERCORSO”): “NON È SOLO UN PROBLEMA DI STILE. IO NON L'AVREI MAI FATTO" – MALAGO’ RIVENDICA I SUCCESSI DELLA SPEZIONE AZZURRA A TOKYO: “12 ORI CONTRO I 10 DI TOKYO, 40 MEDAGLIE COME TRE ANNI FA, È TANTA ROBA”

(ANSA) - E' stato "fuori luogo" che a cinque giorni dalla fine delle Olimpiadi il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, "abbia sottolineato" in un'intervista che il ciclo del presidente del Coni, Giovanni Malagò, è al termine. Lo dice, da Casa Italia, lo stesso Malagò, nella conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Non è solo un problema di stile. Io non l'avrei mai fatto", ha aggiunto Malagò. (ANSA).

(ANSA) - "E' tanta roba". Così il presidente del Coni Giovanni Malago' a Rai Sport sul bilancio azzurro alle Olimpiadi, che con l'oro del volley donne ha eguagliato con 40 medaglie Tokyo 2021, ma con 12 ori contro i 10 di tre anni fa. (ANSA).

(ANSA) - "Le 40 medaglie conquistate sono la conferma dell'Italia nel ruolo da protagonista nello scenario dello sport mondiale. Siamo forse il Paese più multidisciplinare". Lo ha detto, a Casa Italia, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024, evidenziando che sono le stesse medaglie di Tokyo 2020, ma con due ori in pù (12 contro 10) e tre argenti in più (13 contro 10). "C'è più qualità", ha messo in evidenza Malagò. "Abbiamo aumentato il numero delle finali raggiunte: 79 rispetto a 67. Siamo andati a medaglia in 20 sport".

(ANSA) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha chiamato il presidente del Coni, Giovanni Malagò per chiedergli di dire alle ragazze della pallavolo italiana che ha seguito tutte le loro partite e di far loro i complimenti per questo strepitoso torneo olimpico. Ha inoltre espresso i complimenti all'allenatore Velasco e al presidente della federazione, Manfredi per questo oro e al presidente Malagò per i tanti successi italiani in queste Olimpiadi. (ANSA).

PARIGI: MALAGÒ, UN ABBRACCIO A GIMBO, A DELL'AQUILA E A SINNER

(ANSA) - "Un abbraccio a Gimbo Tamberi, a Vito Dell'Aquila, a Jannick Sinner per l'impedimento di salute che gli ha impedito di essere qui". Così, a Casa Italia, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Sotto il punto di vista degli infortuni è stata un'edizione sfortunata, ma siamo stati bravi con gli altri a compensare".

