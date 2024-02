IL MEA CULPA DI GIGI BUFFON: “DI ERRORI NE HO FATTI PARECCHI, SOPRATTUTTO QUANDO ERO GIOVANE. MI PIACE PENSARE CHE LA MIA IMPERFEZIONE DIA AGLI ALTRI UN'IDEA DI UMANITÀ E MI RENDA VICINO ALLA GENTE" – “RIMPIANTI PER LA MANCATA VITTORIA DELLA CHAMPIONS? NON È MAI STATA UNA FERITA PER ME. MA MI È DISPIACIUTO PER TUTTO IL MONDO JUVE” – “HO DECISO DI SMETTERE NEL MOMENTO ESATTO IN CUI…”

Da www.repubblica.it

In una lunga intervista-confessione in occasione dell'evento "Campioni sotto le stelle", a Biella, […]Il portiere campione del mondo 2006, oggi 46enne e capo delegazione azzurro, ha ammesso però di avere anche un grande pentimento extracalcistico che riguarda un errore fatto quando aveva 18 anni e già era una stella in Serie A.

Il pentimento

"Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei perché c'è una nota di scorrettezza e scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie. Mi piace pensare che la mia imperfezione dia agli altri un'idea di umanità e mi renda vicino alla gente".

[…] E sulla Champions League: "Non è mai stata una ferita per me, per me è stata lo stimolo per battermi ogni anno per qualcosa di estremamente grande. Se poi devo fare un discorso generale che tocchi il mondo Juve, compagni e dirigenti, mi è dispiaciuto tanto per loro e per i tifosi che da trent'anni più o meno anelano a questa coppa. Per me, giocare in Champions la gioia era già quello, vincerla sarebbe stato la chiusura di un cerchio ma non mi interessa".

Il ritiro

Sul suo ritiro, Buffon ha aggiunto: "Ho deciso di smettere nel momento esatto in cui a Cagliari nello spareggio play off con il Parma per la seconda volta in un anno e mezzo avevo sentito stirarsi il polpaccio. Ho detto: la chiudiamo qua, perché sono infortuni che non una certa età si ripetono nel tempo e questa discontinuità tra l'allenarsi e trovare la routine, ho sentito che mi divertito ma non più giocando a singhiozzo".

