30 nov 2024 11:00

“IL MIO RITORNO ALLA ROMA? RANIERI NON L'HO ANCORA SENTITO. SARA’ LUI IL PROSSIMO ANNO COME DIRIGENTE A DECIDERE CHI CHIAMARE” – FRANCESCO TOTTI NON PARLA DELL'INDAGINE PER OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, MA IN COMPENSO CI FA SAPERE CHE VEDREBBE BENE DEL PIERO QUALE PROSSIMO PRESIDENTE DELLA FIGC. ED ESALTA “SIR CLAUDIO”: “PER ME È UN PADRE E NEL MOMENTO DEL BISOGNO NON SI È MAI TIRATO INDIETRO" – E SUL CAMPIONATO DI SERIE A IN CORSO: "BELLA UNA LOTTA SCUDETTO COSÌ COMPETITIVA" – VIDEO