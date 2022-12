“LA MORTE INGIUSTA E PREMATURA DI UN UOMO ESEMPLARE” – LA MOGLIE ARIANNA E I SEI FIGLI PIANGONO LA SCOMPARSA DI SINISA – CON ARIANNA UN AMORE LUNGO TRENT'ANNI. SINISA LA CONOBBE QUANDO AVEVA 26 ANNI E GIOCAVA NELLA SAMPDORIA: DA ALLORA CON LA SHOWGIRL ROMANA È NATA UNA RELAZIONE SOLIDISSIMA ("COME QUANDO TORNI A CASA, POSI LE CHIAVI ALL’INGRESSO E SORRIDI PERCHÉ SAI DI ESSERE AL SICURO") – ROBERTO MANCINI SALUTA L'AMICO: "UN GIORNO CHE NON AVREI MAI VOLUTO VIVERE"

La famiglia Mihajlovic in un comunicato ha annunciato la scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte "ingiusta e prematura". "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic.

Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il prof Alessndro Rambaldi, e il dottore Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato".

Cenzio Di Zanni per repubblica.it

Nella foto ci sono tutti. Sinisa Mihajlovic, sua moglie Arianna Rapaccioni e i loro cinque figli (un altro figlio è nato da una relazione giovanile dell'ex allenatore). Quello postato dalla compagna compagna di vita del campione morto a Roma il 16 dicembre è uno dei ritratti più toccanti condivisi dalla donna sui social network. Il suo profilo Instagram continua a raccogliere like e commenti da quando si è diffusa la notizia della scomparsa dell'ex allenatore, nonostante lo scatto sia stato pubblicato nell'agosto 2021.

È così anche per altre decine di foto della coppia. Del resto per il campione la famiglia era tutto. Aveva conosciuto la sua compagna quando aveva 26 anni e giocava nella Sampdoria: da allora con la showgirl romana è nata una relazione solidissima.

Rapaccioni lo ha scritto in un post fissato in alto sul suo profilo Instagram: "Come quando torni a casa, posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro", si legge. E giù centinaia di commenti in quello che dal 2019, da quado Mihajlovic ha cominciato la sua battaglia contro la leucemia, è diventato un album di famiglia aperto alle miglialia di persone, ex tifosi e non, che hanno amato il campione serbo.

