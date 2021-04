“MOURINHO ATTACCA I SUOI GIOCATORI E LI ANNIENTA” – POGBA AL VELENO SULLO "SPECIAL ONE" CHE RISPONDE SNOBBANDO L’EX CENTROCAMPISTA DELLA JUVE: ECCO LE SUE PAROLE - IL FRANCESE AVEVA SOTTOLINEATO LE DIFFERENZE CON L'ATTUALE ALLENATORE DELL UNITED: "CON LUI E' TUTTO DIVERSO, RISPETTO A PRIMA, QUANDO AD ALLENARCI C'ERA MOU. SOLSKJAER NON ANDREBBE MAI CONTRO I GIOCATORI…”

Continua il botta e risposta tra Paul Pogba e José Mourinho. Dopo le accuse da parte del centrocampista francese nei confronti dello Special One, suo ex allenatore al Manchester United, non si è fatta attendere la risposta del portoghese. "Le parole di Pogba? Non mi interessa niente di quello che ha detto. Mi interessa meno di niente. Anzi, non mi interessa affatto", così cerca di chiudere la questione Mourinho, intervistato al termine della sfida con l'Everton di Carlo Ancelotti, terminata 2-2.

Le accuse di Pogba

"Per un periodo ho avuto un ottimo rapporto con Mourinho. Ma poi è arrivato il giorno, magari proprio quello successivo, e non ho capito cosa fosse successo. Questa è la cosa strana che ho vissuto con lui e non so nemmeno spiegarla". Sono queste le dure parole di Paul Pogba contro il suo vecchio allenatore Josè Mourinho. Poi il francese sottolinea le differenze con l'attuale allenatore dell United: "Con lui e' tutto diverso, rispetto a prima, quando ad allenarci c'era Mou. Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per un match, ma non li metterebbe mai da parte, come se se non esistessero piu'. Questa e' la differenza tra Mourinho e Solskjaer."

