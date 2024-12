“MOURINHO DOVREBBE ALLENARE LA SUA SQUADRA INVECE DI CRITICARE GLI AVVERSARI” - IL FENERBAHCE PERDE CONTRO IL BILBAO IN EUROPA LEAGUE E IKER CASILLAS TORNA ALL’ATTACCO DELLO “SPECIAL ONE”. TRA I DUE LE RUGGINI RISALIVANO AL TEMPO DEL REAL MADRID CON IL PORTIERE CHE LO ACCUSO’: “PENSAVA SOLO A COMPETERE CON IL BARCELLONA: UN MADRIDISMO CHE NON MI PIACE” - IL SILURO DELL'ALLENATORE: "MI HA SEMPRE AFFRONTATO, MA DI NASCOSTO"

L’Athletic Bilbao vince 2-0 sul campo del Fenerbahce nel match valido per la sesta giornata di Europa League. Decisiva la doppietta di Inaki Williams, capace di sbloccare il risultato al 45′ e di raddoppiare al 45′. A facilitare il compito della squadra basca è stata l’espulsione di Muldur al 69′ che ha lasciato in dieci uomini i turchi.

Una sconfitta che può indebolire ulteriormente la posizione dello Special One. Il Fenerbahce in campionato ha rimediato 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte ma il Galatasaray dei vari Osimhen, Mertens e Icardi (ora infortunato) non ha mai perso e con 12 successi Tra cui il 3-1 proprio sul campo della squadra di Mourinho) e due pari guida la SuperLig turca a +6 sui rivali.

Proprio per questo nei giorni scorsi il giornalista Ozgur Sancar, corrispondente turco per AS, aveva scritto: “Il futuro di Mou al Fener potrebbe essere in gioco contro l’Athletic: con la squadra in ritardo in campionato e già fuori dalla Coppa di Turchia, senza la qualificazione agli ottavi di Europa League allora la dirigenza potrebbe riflettere sull’allenatore portoghese“.

Alcuni commentatori hanno avuto parole davvero poco lusinghiere per la squadra di Mourinho. L’ex calciatore inglese Rio Ferdinand per la TBR Football ha commentato: «Il calcio deve essere molto indietro in Turchia. Se il Fenerbahçe di Jose Mourinho è tra le prime due squadre in classifica, non voglio pensare alle altre squadre».

Iker Casillas, ex portiere spagnolo a Sky Sports: «Il Fenerbahçe gioca sempre così male oppure Mourinho cerca nuovamente di farsi risarcire? Jose dovrebbe allenare la sua squadra invece di criticare gli avversari».