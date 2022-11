“MOURINHO HA RIPORTATO ENTUSIASMO A ROMA MA PER IL RESTO QUESTA SQUADRA HA TANTI PROBLEMI” – IL LAZIALISSIMO PAOLO DI CANIO ATTACCA ANCORA MOURINHO DOPO IL DERBY: “CONTRO LA LAZIO E CONTRO IL NAPOLI LA ROMA HA FATTO DUE TIRI IN PORTA. POI RESTA LASSÙ IN ZONA CHAMPIONS ANCHE PER UN PO’ DI FORTUNA” (ANCHE L’ANNO SCORSO DI CANIO ATTACCO’ MOU SALVO POI NON DIRE NULLA DOPO LA VITTORIA DELLA CONFERENCE)

Da corrieredellosport.it

paolo di canio

“Mourinho ha riportato entusiasmo a Roma ma per il resto questa squadra ha tanti problemi”. Paolo Di Canio non le manda a dire e di fronte alle telecamere di Sky Calcio Club attacca pesantemente il derby giocato dai giallorossi e la qualità del gioco espressa dal suo tecnico.

Le parole di Di Canio contro Mourinho sul derby

“La Roma non ha la qualità per uscire con la palla dal basso, non è addestrata per quello. Ha dei problemi evidenti a livello tecnico-tattico. Contro la Lazio ha fatto due tiri in porta con Zaniolo e la traversa se non fosse stata deviata sarebbe stato un passaggio al portiere. Poi non ha più tirato verso lo specchio, perché è stata brava la Lazio. La verità è che la Roma contro Napoli e Lazio non è riuscita a fare in tiro in porta e questo evidenzia i problemi tattici. Poi restano lassù in zona Champions anche per un po’ di fortuna”, ha concluso Di Canio.

