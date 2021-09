“MOURINHO? UNO DEI PIÙ GRANDI”. MA "SIR" ALEX FERGUSON CHE OGGI CELEBRA LO "SPECIAL ONE" PER LE MILLE PARTITE IN PANCHINA E’ LO STESSO CHE NEL 2013 QUANDO LASCIO’ DOPO 27 ANNI LO UNITED NON SCELSE COME SUCCESSORE MOU? I MOTIVI CHE SPINSERO IL MANAGER-TOTEM DEI "RED DEVILS" A NON PUNTARE SU MOURINHO... - ECCO COSA SCRIVE GIANCARLO DOTTO NEL SUO LIBRO "AVE MOU"

Francesco Persili per Dagospia

“Uno dei più grandi”. Ma "Sir" Alex Ferguson che celebra Josè Mourinho per le mille partite in panchina è lo stesso che non le volle come suo erede al Manchester United?

Il manager-totem del Manchester United oggi non lesina elogi nei confronti dello Special One, inserito nel Club 1000 della Hall of Fame della League Manager Association, l'associazione dei tecnici della federcalcio inglese e 33esimo allenatore a raggiungere quota mille: “Raggiungere questa pietra miliare da allenatore è un risultato eccezionale per José, in particolare perché ci è riuscito vincendo titoli in quattro campionati europei e due Champions League”.

Eppure al nome di Ferguson è legata una delle delusioni più atroci della carriera di Mou. Nel 2013, quando sir Alex lasciò dopo 27 anni Old Trafford non scelse lui come successore ma il carneade David Moyes, manager dell’Everton, zeru titoli.

“Uno shock per Mourinho. Un affronto inspiegabile. Apprendere che le cose non stavano così lo gettò in uno stato di prostrazione – Scrive Giancarlo Dotto in "Ave Mou" (Rizzoli) - Qualcuno giura di averlo visto piangere. Riemerse abbastanza velocemente più forte di prima, al motto di: “Non mi ha voluto? Peggio per lui, peggio per lo United, peggio per tutti loro”.

A pesare nella scelta fu anche il dito nell’occhio infilato a Tito Vilanova, all’epoca secondo di Guardiola, in un rovente Barcellona-Real Madrid. La leggenda dei Red Devils e del calcio inglese, Bobby Charlton, fu tranchant: “Uno così, uno che infila un dito nell’occhio di un collega, non potrà mai allenare un club come il Manchester United”.

Qualche anno più tardi Mourinho è riuscito a sedere sulla panchina di Ferguson e, quando qualcuno ha azzardato un confronto con Sir Alex, il portoghese non si è sottratto: “Ho vinto una competizione europea in due anni, non in venti. Ho vinto una coppa inglese in due anni, non in venti. Sono stato vicecampione in Premier League in sei mesi, mica in sei anni…”

