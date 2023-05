“MOURINHO? PRIMA ERO FIDUCIOSO SUL FATTO CHE POTESSE RESTARE ALLA ROMA, ORA UN PO’ MENO” – TOTTI RIVELA DI AVER PARLATO CON LO “SPECIAL”: “LE SUE BATTUTE SUL MERCATO FATTO CON 7 MILIONI? È LA VERITÀ. DOPO UN MERCATO COSÌ “SINTETICO” RIUSCIRE AD ARRIVARE IN CHAMPIONS SAREBBE UN TRAGUARDO INCREDIBILE” - SULLA PENALIZZAZIONE ALLA JUVENTUS: “SE LE HANNO TOLTO 10 PUNTI QUALCOSA AVRÀ FATTO” - SPALLETTI E IO A CENA? DOPO L’ESTATE…”

Estratto da corriere.it

Da Spalletti a Mourinho alla Juventus alle finaliste italiane nelle Coppe: Francesco Totti non ha negato alcuna risposta a chi — a margine della Padel Cup organizzata dalla Lega di serie A — gli ha chiesto pareri sul campionato che sta per terminare e sulle finaliste di Coppa Italia, Europa League e Champions. L’allenatore della Roma gli sta ovviamente particolarmente a cuore. «Ci ho parlato di recente — ha detto l’ ex capitano giallorosso —. Prima ero fiducioso sul fatto che potesse restare alla Roma, ora un po’ meno.

Le sue battute sul mercato fatto con 7 milioni? È l’allenatore e può dire ciò che vuole, se ha fatto questa battuta è perché è la verità. Dopo un mercato così “sintetico” riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile». Totti ha commentato lo stato di forma di Paulo Dybala: «È un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare per la finale di Europa League. Come si batte il Siviglia? Non ci ho mai giocato contro, non lo so, ma è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestirla».

Dalla Roma alla penalizzazione inflitta alla Juventus, Totti non fa troppi sconti: «Se le hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato è stato fatto.

Inevitabile l’accenno a Spalletti prossimo all’addio dal Napoli. La leggenda della Roma se la cava con una battuta delle sue: «Se Spalletti va via dal Napoli avrà più tempo per andare a cena con me? Volentieri, ma dopo l’estate , perché prima sono impegnato, sto in vacanza».

