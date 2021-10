8 ott 2021 15:18

“MOURINHO STASERA PIPPAMO!” – IL ROMANISTA NICOLA ZALEWSKI È STATO BECCATO IN UN VIDEO IN COMPAGNIA DI ALCUNI AMICI CAZZONI, TRA CUI IL TRAPPER “ZEP DEMBO” CHE INDICA IL CENTROCAMPISTA POLACCO E DICE: “JOSE', STAMO A FA' SCHIFO!” – IL ROMANISTA NON APRE BOCCA, SI LIMITA A SORRIDERE, FORSE NON CAPENDO NEANCHE COSA STIA DICENDO L’AMICO – IN ARRIVO UNA MULTA NEI SUOI CONFRONTI, MA LA ROMA NON VORREBBE PUNIRLO ULTERIORMENTE VISTO IL PERIODO COMPLICATO PER IL RAGAZZO, CHE HA PERSO IL PADRE DI RECENTE DOPO UNA LUNGA MALATTIA… - VIDEO