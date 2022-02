“IL NASO DI SARRI HA SQUIRTATO” – NON SI PLACA IL PANDEMONIO SOCIAL PER L’EPICA SMOCCOLATA DEL TECNICO LAZIALE IN DIRETTA TV (UN MODO DI SOFFIARSI IL NASO INVALSO NEI CAMPETTI DI TUTTA ITALIA, INVERO) – C’E’ ANCHE CHI SCOMODA “MUCO NASALE” DEL MITICOLOGICO CORRADO GUZZANTI - SARRI: “MILINKOVIC? QUANDO L’HO SOSTITUITO CI HO SCHERZATO: ANCHE STAVOLTA L’HO FATTO INCAZZARE. E LUI MI HA RISPOSTO…” – VIDEO

Da ilnapolista.it

Dopo il 3-0 al Bologna, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

sarri

“Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo e chiuderla prima. Invece abbiamo scherzato, ma è una buona prestazione in linea con quello fatto negli ultimi due mesi tralasciando la sfida con il Milan. Zaccagni ha tante qualità e così si adatta abbastanza bene. Ha avuto gli infortuni, ma con lui parliamo tanto: attacca poco la profondità e così ha segnato. Ascolta molto, cerca di migliorarsi. È forte e non ha mai espresso il 100%”.

Ma niente paragoni con Insigne.

“Lui come Insigne? Come caratteristiche è diverso, quindi deve giocare da Zaccagni, non da Insigne”.

Sarri ha raccontato la preparazione della partita.

sarri

“Abbiamo lavorato al monitor perché giocato 63 ore fa, sul campo non potevamo fare grandi cose. Riviste le situazioni sbagliate contro il Milan. Si lavora tanto con i video come purtroppo è normale con questo calcio. Ero innamorato della settimana, del migliorare i singoli. Oggi faccio il regista, siamo sempre al video e poco al campo. Il quarto posto? Importante è aver fatto bene negli ultimi mesi. Abbiamo perso a Sassuolo, contro l’Inter e un blackout in Coppa Italia.

Ma non è più una squadra da una partita buona e una male. C’è più continuità. La differenza tra i grandi giocatori e i buoni giocatori è avere cilindrata dal punto di vista fisico e mentale. Gente capace di dare il 100% ogni tre giorni. Stiamo migliorando, ma un po’ di fatica la facciamo ancora. Cabral? Veniva da un infortunio di 40 giorni. Aveva giocato uno spezzone di partita, poi si era rifermato. Le sue condizioni erano inferiori, ha un programma per lui per ritornare in parità con la squadra. Ieri era più brillante in allenamento”.

sarri

Il tecnico ha anche spiegato il motivo dei suoi sorrisi al momento della sostituzione di Milinkovic.

“Stavo scherzando con Milinkovic quando l’ho cambiato. Gli ho detto: “Ho trovato il modo di farti incazzare anche oggi e lui ha risposto sì”.

milan lazio sarri