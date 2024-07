1 lug 2024 11:18

“LA NAZIONALE DI CALCIO? QUESTI GIOCATORI NON HANNO DATO NIENTE” - ARRIGO SACCHI: “SERVE UN RINNOVAMENTO: IN GERMANIA HANNO 24 CENTRI FEDERALI. IN FRANCIA 16. LA SVIZZERA 3. NOI UNO, COSTRUITO NEL 1957. SENZA STRUTTURE NON C’È PROGETTUALITÀ. QUANDO NEL 2010 SONO ENTRATO IN FIGC COME COORDINATORE TECNICO, A OGNI PARTITA CONTRO I RAGAZZINI SVIZZERI PRENDEVAMO 3-4 GOL. COSÌ SONO ANDATO DA LORO, PER CAPIRE. NOI FACEVAMO DUE GIORNI DI ALLENAMENTO, DI CORSA. LORO, AVENDO TRE CENTRI FEDERALI CHE RACCOLGONO RAGAZZI OGNI 80-90 KM, LAVORAVANO UNA SETTIMANA INTERA. NOI ABBIAMO GIOCATORI STRAPAGATI CHE NON SANNO COSA FARE COL PALLONE TRA I PIEDI E NON SANNO PRESSARE”