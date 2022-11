24 nov 2022 08:45

“NESSUN GOVERNO DEVE VIOLARE I DIRITTI CIVILI”. FEDERICO BERNARDESCHI SI PRESENTA AL “CIRCOLO DEI MONDIALI” CON L’ ARCOBALENO DIPINTO SULLA PELLE E ATTACCA LA FIFA CHE HA VIETATO LA FASCIA ONE LOVE: “È UNA COSA ABOMINEVOLE, IL MONDO DOVREBBE INSORGERE E INVECE VEDIAMO CHE ANCORA STIAMO MOLTO ATTENTI A CAPIRE COME DOBBIAMO ESPRIMERCI, NON È COSÌ CHE SI COMBATTONO QUESTE BATTAGLIE”