“NEYMAR PICCOLO STRONZO TRUFFATORE. LUI E MBAPPE’ SONO DELLE MERDE”. LIAM GALLAGHER, EX OASIS, FUORI CONTROLLO DURANTE LA SFIDA TRA PSG E CITY – IL CANTANTE ULTRA’ DEI CITIZENS HA PRIMA DATO DEI CONSIGLI A PEP GUARDIOLA ("METTI SERGIO AGUERO E SMETTIAMOLA DI CAZZEGGIARE") E POI HA INIZIATO A RICOPRIRE DI INSULTI NEYMAR – QUEL MATTACCHIONE DI LIAM COME AVRA’ PRESO LA CITAZIONE DI DE GREGORI DI PEP A FINE GARA? - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

liam gallagher real city

Pioggia di critiche e insulti per Neymar da parte di Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis. Grande tifoso del Manchester City il cantante ha commentato su Twitter la sfida con il Paris Saint-Germain in Champions League. Sui social network l'artista ha prima dato dei consigli a Pep Guardiola ("Metti Sergio Aguero e smettiamola di cazzeggiare") e poi ha iniziato a ricoprire di insulti e offese Neymar. Gallagher ha cominciato con una battuta infelice nei primi minuti di partita: "Neymar sta sniffando ket, ci sta prendendo per il c***".

neymar mbappè

Subito dopo ha rincarato la dose nei confronti di Neymar: "Mandate fuori quello sporco st***** tuffatore di Neymar". E poi ancora: "Neymar è solo un piccolo str**** tuffatore", fino alla rivincita dopo il gol del sorpasso del suo City: "Giustizia sporco str****". Gallagher ha inoltre risposto ad alcune domande dei suoi fan e a chi gli ha chiesto un'opinione su Mbappé-Neymar il rocker ha così replicato: "Me**e entrambi".

liam gallagher neymar liam noel gallagher liam noel gallagher liam noel gallagher liam noel gallagher