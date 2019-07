“NINJA”, CHE INCUBO - LA MOGLIE DI NAINGGOLAN RACCONTA SU INSTAGRAM LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE: "INIZIO LA CHEMIOTERAPIA, DOPO SECCHIATE DI LACRIME VERSATE, ANDRO’ A COMBATTERE QUESTA BRUTTA BESTIA" - NON È UN MOMENTO FORTUNATO PER LA FAMIGLIA NAINGGOLAN. RADJA È FINITO FUORI DAL PROGETTO TECNICO DEL NEO ALLENATORE DELL'INTER ANTONIO CONTE - IL MESSAGGIO DELLA ROMA: "FORZA CLAUDIA, FORZA RADJA"

Non è un momento fortunato per la famiglia Nainggolan. Radja è finito fuori dal progetto tecnico del neo allenatore dell'Inter Antonio Conte e potrebbe per questo traslocare in Cina. E ora ecco la notizia del tumore della moglie e mamma delle sue due figlie: Aysha, 7 anni e Mailey di 3.

A darne notizia su Instagram, con un lungo post, è Claudia stessa. Ecco le sue parole: "È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo. È da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così. Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria. Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.

La chemioterapia. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata... Paura è dire poco... Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto... Ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) In bocca al lupo a me e alle persone che stanno vivendo il mio stesso incubo".

