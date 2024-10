12 ott 2024 12:33

“NO TRIP FOR CATS, NON C'E' TRIPPA PER GATTI NEANCHE OGGI”! PAOLO BERTOLUCCI IN ESTASI PER SINNER CHE A SHANGHAI LIQUIDA UN OSTICO MACHAC IN 2 SET E VOLA IN FINALE (L’OTTAVA DELL’ANNO): AFFRONTERA' IL VINCENTE DELLA SFIDA DJOKOVIC-FRITZ – L’AZZURRO CHIUDERA' L'ANNO DA NUMERO 1 DELLA CLASSIFICA ATP - IL SIPARIETTO NEL CORSO DEL PRIMO SET TRA SINNER, MACHAC E FEDERER (IN TRIBUNA A SEGUIRE IL MATCH) - DAGLI SPALTI URLANO: “TI AMO JANNIK” E “TI AMO ROGER”. E MACHAC, GIUSTAMENTE, CHIEDE: “E A ME NO?” - VIDEO