“NON AVETE UN CAZZO DA FARE?” – CORONAVIRUS A MILANO, BOBO VIERI E IL COMICO ANDREA PUCCI GIRANO PER LA CITTA’ BARDATI COME NINJA E SUI SOCIAL SI SCATENANO LE IRONIE: “SE PASSANO I NETTURBINI VI CARICANO SUL CAMION”; “CHE SCARPE ANTICHE PUCCI”;”E IL CORONAVIRUS? MUTO”

Da https://www.fcinter1908.it/

vieri pucci

In questi giorni regna, ovviamente, l’ansia tra la gente per la diffusione per il Coronavirus, che continua la sua espansione. Il metodo apparentemente più semplice e più basilare per combatterlo sarebbe quello di indossare una mascherina per proteggere il naso e la bocca: ma Christian Vieri, ex centravanti, e Andrea Pucci, noto comico, hanno un’idea diversa.

I due si sono infatti fatti immortalare in centro a Milano mentre adottano misure alternative per non contrarre il virus: giubbotto che copre anche metà volto e cappuccio in testa. Il post ha ovviamente scatenato le risate dei followers di Bobo, che hanno preso in giro i due per l’outfit particolare.

vieri