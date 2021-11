1 nov 2021 17:00

“NON AVEVO MAI PENSATO ALLA DEMENZA PRIMA D'ORA. NON HO MAI AVUTO PAURA DI NULLA NELLA MIA VITA, ORA SONO SPAVENTATO"– UN GRUPPO DI EX RUGBISTI INGLESI CHE SOFFRONO DI DANNI CEREBRALI PERMANENTI HA DENUNCIATO LE MASSIME AUTORITÀ DELLA RUGBY LEAGUE PER NEGLIGENZA - TRA GLI EX ATLETI C'È ANCHE BOBBIE GOULDING, CHE DI RECENTE HA RIVELATO DI SOFFRIRE DI UNA FORMA DI DEMENZA AL PRIMO STADIO…