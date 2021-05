4 mag 2021 16:40

“NON BASTA PRENDERE UN ALLENATORE IMPORTANTE PER VINCERE, CI VOGLIONO ANCHE I GIOCATORI” – DON FABIO CAPELLO, L’ULTIMO ALLENATORE AD AVER VINTO UNO SCUDETTO ALLA ROMA, “ACCOGLIE” MOURINHO E MANDA UN MESSAGGIO AI FRIEDKIN – LO "SPECIAL ONE" RISCUOTE IL PARERE DI TOTTI CHE NEL 2011 DISSE CHE GLI SAREBBE PIACIUTO LAVORARE CON MOURINHO (E NON E’ DETTO CHE NON POSSA ACCADERE…)