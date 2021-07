“NON CI FAREMO INTIMIDIRE" - IL RUGGITO DELLA LAZIO DOPO GLI INSULTI SOCIAL A HYSAJ PER AVER CANTATO “BELLA CIAO” IN RITIRO: “NON È IL PRIMO EPISODIO DI QUESTO TIPO. NOI NON SAREMO MAI DALLA PARTE DI CHI NEGA I VALORI DELLO SPORT” – IL COMUNICATO DELLA FONDAZIONE S.S. LAZIO: "LA GRANDEZZA DELLA NOSTRA POLISPORTIVA NON MERITA UN DIBATTITO COSI' ANTISTORICO E BASSO" - INTANTO, I TIFOSI BIANCOCELESTI SI MOBILITANO PER MOSTRARE LA PROPRIA SOLIDARIETÀ AL DIFENSORE - MELLONE E CUCCHI TWEET

Un altro comunicato della Lazio ma anche una vera e propria mobilitazione dei tifosi in difesa di Elseid Hysaj. Dopo il video di sabato sera in cui il difensore cantava “Bella Ciao”, tanti insulti anche durissimi via social per il legame di quella canzone col periodo della Resistenza.

Ieri la società è intervenuta per tutelare il suo giocatore dai rischi di strumentalizzazioni personali e politiche. In serata, sul ponte di Corso Francia a Roma, è stato poi esposto uno striscione che ha riacceso il caso. “Hysaj verme, la Lazio è fascista”, le parole firmate dagli Ultras della Lazio.

LA CONDANNA

Oggi, il club biancoceleste ha fatto un altro comunicato proprio in riferimento agli ultimi sviluppi. “La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj – si legge nella nota sul sito del club -. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la società. Non ci faremo intimidire da chi usa toni violenti ed aggressivi: per loro non c’è alcuno spazio nel nostro mondo che invece è ispirato ai sani valori sportivi della lealtà e della competizione, del rispetto reciproco e della convivenza civile ed indirizzato al superamento di tutti gli steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale”.

MOBILITAZIONE

Intanto, si stanno mobilitando i tifosi biancocelesti per mostrare la propria solidarietà al difensore. Già 12 mila adesioni all’hashtag #IostoconHysaj. Ma sta aumentando velocemente la presa di posizione a favore di Hysaj, che questo pomeriggio sarà in campo nel test di Auronzo della Lazio contro la formazione locale del Fiori Barp Sospirolo.

IL COMUNICATO DELLA FONDAZIONE S.S. LAZIO

Come Fondazione S.S. Lazio 1900, ci uniamo alla ferma condanna da parte della S.S. Lazio Calcio sul vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj.

La Società Sportiva Lazio non ha bisogno di etichette. Per la Società Sportiva Lazio parla la storia. Una storia di onore e gloria, di radici, di spontaneismo, di valori e di sport. Di Tradizione nell’inclusione, di valori solidali e di dono sportivo, sociale e culturale alla società.

L'aquila dell'Impero Romano, i colori della Patria delle Olimpiadi, quei ragazzi sulla panchina di Piazza della Libertà e ancora, i suoi tesserati caduti al fronte, la proclamazione a Ente Morale - visto il riconoscimento della pubblica utilità, con l’aiuto ai bisognosi, gli orti di guerra, l’asilo Lazio per gli orfani- Ballerini e l’avanguardia culturale nella Roma del primo 900’, la Polisportiva più antica e vincente d’Europa fino alla riproposizione dei valori inclusivi dello sport tramite la Fondazione S.S. Lazio 1900.

La grandezza della Lazio davvero non merita un dibattito così antistorico e basso partendo dal pretesto - nel 2021 - di una canzone ormai fuori dagli schemi politici. Nè può essere rappresentata da etichette, o da alcuni striscioni vergognosi che prestano il fianco a dibattiti strumentali.

